Залужный впервые прокомментировал прослушку в своем кабинете

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку - ред.)", - сказал Залужный.

Он также подтвердил, что этот кабинет не являлся постоянным его местонахождением.

"У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли (прослушку - ред.)", - рассказал главком и добавил, что прослушка была найдена не только у него.

На вопрос, может ли это означать, что в самом Генштабе кто-то мог совершить подобное, он сказал: "Нет, с ушами уже давно не работаем".

Сам Залужный расценивает этот инцидент "как войну".

"Все может быть. Следствие докажет, что это было", - говорит главнокомандующий.

Он также рассказал, что в этот кабинет он должен был прийти сегодня в 07:00 утра. И вошел туда уже после проверки.

На вопрос, могла ли там озвучиваться информация, составляющая государственную тайну, он сказал следующее:

"Это помещение и раньше использовалось. Но перерыв был достаточно существенным. Поэтому это просто уже под мою встречу, видимо, готовились".

Прослушка Залужного

Напомним, вчера РБК-Украина со ссылкой на источники писало, что в кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного сегодня нашли "прослушку".

Сообщалось, что обнаруженные устройства считывания информации изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

Саму же прослушку обнаружили вчера при подготовке помещения к работе.

Добавим, что Служба безопасности Украины уже открыла уголовное производство по статье 359 ч.2 (незаконные приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) УКУ.

Также информацию о прослушке официально подтвердили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Там добавили, что прослушивающие устройства были установлены в кабинетах, предназначенных для работы главнокомандующего и работников Аппарата обеспечения его деятельности.

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