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Залужний востаннє обговорив фронт з генералом США Міллі

Фото: Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ (golos.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив сьогодні з главою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Це була підсумкова розмова, оскільки американський генерал цього тижня піде з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ.

Участь в розмові також брав наступник Міллі - американський генерал Чарльз Браун.

"Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед", - розповів Залужний у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач зазначив, що також розповів своїм американським колегам про основні потреби української армії - засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

"Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією", - додав він.

Міллі залишає посаду

У суботу, 30 вересня, завершується каденція генерала Міллі на посаді глави Обʼєднаного комітету начальників штабів США. Цю посаду Міллі обіймав з 2019 року. Він запам'ятався своєю роллю в зміцненні міжнародного альянсу на підтримку України та суперечливому виведенню військ США з Афганістану.

Його посаду займе головнокомандувач американських Військово-повітряних сил Чарльз Браун. Його призначення вже підтримав Сенат США. Браун буде другим в історії чорношкірим головою Об’єднаного комітету начальників штабів.

Генерал Браун має командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Він також служив в Європі, коли у 2014 році Росія окупувала Крим. Тоді він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.

У 2021 році американський Сенат призначив його командувачем ВПС США.

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