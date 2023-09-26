Залужный в последний раз обсудил фронт с генералом США Милли

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный побеседовал с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Это был итоговый разговор, поскольку американский генерал на этой неделе уйдет с поста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главнокомандующего ВСУ.
Участие в разговоре также принимал преемник Милли - американский генерал Чарльз Браун.
"Обсудили с партнерами ситуацию на фронте. Проинформировал о ходе оборонных и наступательных операций. Обстановка контролируемая. Наши воины не допустили потери ни одной позиции. На некоторых направлениях, несмотря на яростное сопротивление противника, продолжаем двигаться вперед", - рассказал Залужный в своем Telegram-канале.
Главнокомандующий отметил, что также рассказал своим американским коллегам об основных потребностях украинской армии - средства противовоздушной обороны, артиллерия и боеприпасы.
"Договорились продолжать работу по усилению Вооруженных сил Украины в борьбе с российской агрессией", - добавил он.
В субботу, 30 сентября, завершается каденция генерала Милли в должности главы Объединенного комитета начальников штабов США. Этот пост Милли занимал с 2019 года. Он запомнился своей ролью в укреплении международного альянса в поддержку Украины и противоречивом выводе войск США из Афганистана.
Его должность займет главнокомандующий американскими Военно-воздушными силами Чарльз Браун. Его назначение уже поддержал Сенат США. Браун будет вторым в истории чернокожим главой Объединенного комитета начальников штабов.
Генерал Браун имеет опыт в Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке. Он также служил в Европе, когда в 2014 году Россия оккупировала Крым. Тогда он являлся директором операций по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США в Европе.
В 2021 году американский Сенат назначил его командующим ВВС США.
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