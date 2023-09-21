Сенат підтримав кандидатуру генерала Брауна на посаду очільника армії США

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідні рішення американські сенатори ухвалили ввечері 21 вересня. Кандидатуру Брауна підтримали 83 сенатори із 100. Раніше 11 з них були проти.

До цього Сенат не міг проголосувати за призначення Брауна та ще двох військових командувачів через блокування сенатора-республіканця Томмі Тубервіля. Лідер демократів Чак Шумер застосував спеціальну процедуру, тому вдалося обійти блокування республіканця.

Тубервіль стверджував, що заблокував рішення на знак протесту проти політики Пентагону, ухваленої минулого року. Вона передбачає оплачувану відпустку та відшкодовує витрати для військовослужбовців, які подорожують з метою зробити аборт.

Дії демократа Шумера також дозволили сенаторам проголосувати за затвердження генерала Ренді Джорджа на посаду начальника штабу Сухопутних військ та генерала Еріка Сміта на посаду командувача Корпусом морської піхоти.

Глава Пентагону Ллойд Остін привітав генерала Чарльза Брауна, а у Міноборони США застерегли, що дії республіканців можуть мати негативні наслідки для американської армії.

Що відомо про нового очільника армії США

Нагадаємо, що з 2019 року найбільш високопоставлену посаду в армії США займає генерал Марк Міллі. Тепер американську армію очолить генерал Чарльз Браун молодший, який поки є командувачем Військово-повітряних сил США. Він стане другим в історії чорношкірим головою Об’єднаного комітету начальників штабів.

Браун має командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Це зробило його фаворитом на найвищу посаду, особливо в умовах можливого конфлікту з Китаєм.

Чарльз Браун також служив в Європі, коли у 2014 році Росія окупувала Крим. Він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі. У 2021 році Сенат призначив його командувачем Військово-повітряних сил США.

Нагадаємо, що у травні президент США Джо Байден офіційно оголосив про заміну голови генерального штабу США. Пізніше він також запропонував кандидатуру нового начальника ВПС США.

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