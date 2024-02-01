UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Залужний висловився про зміни до підходів ведення війни для перемоги над РФ

Фото: Валерій Залужній, Головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/vzaluznyj1)
Автор: Володимир Костирін

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний відзначив роль новітніх технологій у веденні бойових дій для отримання переваги над противником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю українського воєначальника для CNN.

У матеріалі Залужний, зокрема, висловив власне бачення щодо важливих змін до підходів ведення війни, та визначив головні завдання на поточний рік для Сил оборони.

"Переконаний, щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги", - наголосив генерал. 

За словами Залужного, у цьому контексті технології мають "безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією". Так, вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій. А це, своєю чергою, дозволяє зменшити рівень втрат.

"Впевнений, що майбутнє - за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції", - підкреслює генерал.

Також Залужний додає, що це "те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки і прийняття воєнно-політичних рішень".

Оцінка Залужного стратегії на фронті та етапу війни

Нагадаємо, генерал Валерій Залужний є прихильником стандартів НАТО, тому після призначення Головнокомандувачем заявив, що його мета - трансформація ЗСУ. Воєначальник також завжди виступав за сучасні підходи у бойовій підготовці та акцентував на важливості постійного розвитку та вдосконалення в армії, з використанням технологій на полях бою.

У грудні 2023 на The Economist вийшла стаття від Валерія Залужного, в якій він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. На його думку, це може піти на користь Росії, але з ситуації є вихід - інноваційні підходи можуть перетворити "позиційну" війну на "маневрову".

У колонці для The Economist Залужний, зокрема, назвав п'ять пріоритетів для Сил оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Валерій ЗалужнийВійна Росії проти України