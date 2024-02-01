Залужний висловився про зміни до підходів ведення війни для перемоги над РФ

У матеріалі Залужний, зокрема, висловив власне бачення щодо важливих змін до підходів ведення війни, та визначив головні завдання на поточний рік для Сил оборони.

"Переконаний, щоб перемогти противника, ми маємо бути більш мобільними в тактиці та засобах. Використовувати наш унікальний досвід ведення бойових дій та шукати нові спроможності і шляхи здобуття переваги", - наголосив генерал.

За словами Залужного, у цьому контексті технології мають "безсумнівну перевагу в порівнянні із традицією". Так, вони дозволяють збільшити кількість безконтактних бойових дій. А це, своєю чергою, дозволяє зменшити рівень втрат.

"Впевнений, що майбутнє - за новітніми технологіями, завдяки яким Збройні Сили України зможуть проводити ефективні операції", - підкреслює генерал.

Також Залужний додає, що це "те, над чим ми у Генеральному штабі тривалий час працюємо, аби докорінно змінити стратегічні підходи, саму філософію підготовки і прийняття воєнно-політичних рішень".

Оцінка Залужного стратегії на фронті та етапу війни

Нагадаємо, генерал Валерій Залужний є прихильником стандартів НАТО, тому після призначення Головнокомандувачем заявив, що його мета - трансформація ЗСУ. Воєначальник також завжди виступав за сучасні підходи у бойовій підготовці та акцентував на важливості постійного розвитку та вдосконалення в армії, з використанням технологій на полях бою.

У грудні 2023 на The Economist вийшла стаття від Валерія Залужного, в якій він зазначив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої. На його думку, це може піти на користь Росії, але з ситуації є вихід - інноваційні підходи можуть перетворити "позиційну" війну на "маневрову".

У колонці для The Economist Залужний, зокрема, назвав п'ять пріоритетів для Сил оборони.