Залужный высказался об изменении подходов ведения войны для победы над РФ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный отметил роль новейших технологий в ведении боевых действий для получения преимущества над противником.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью украинского военначальника для CNN.
В материале Залужный, в частности, высказал свое видение важных изменений в подходах к ведению войны, и определил главные задачи на текущий год для Сил обороны.
"Убежден, чтобы победить противника, мы должны быть мобильнее в тактике и средствах. Использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые способности и пути получения преимущества", - подчеркнул генерал.
По словам Залужного, в этом контексте технологии имеют "несомненное преимущество по сравнению с традицией". Так, они позволяют увеличить количество бесконтактных боевых действий. А это, в свою очередь, позволяет снизить уровень потерь.
"Уверен, что будущее - по новейшим технологиям, благодаря которым Вооруженные Силы Украины смогут проводить эффективные операции", - подчеркивает генерал.
Также Залужный добавляет, что это "то, над чем мы в Генеральном штабе долго работаем, чтобы коренным образом изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений".
Новость дополняется...
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.