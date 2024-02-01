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Залужный высказался об изменении подходов ведения войны для победы над РФ

Фото: Валерий Залужный, Главнокомандующий ВСУ (facebook.com/vzaluznyj1)
Автор: Владимир Костырин

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный отметил роль новейших технологий в ведении боевых действий для получения преимущества над противником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью украинского военначальника для CNN.

В материале Залужный, в частности, высказал свое видение важных изменений в подходах к ведению войны, и определил главные задачи на текущий год для Сил обороны.

"Убежден, чтобы победить противника, мы должны быть мобильнее в тактике и средствах. Использовать наш уникальный опыт ведения боевых действий и искать новые способности и пути получения преимущества", - подчеркнул генерал.

По словам Залужного, в этом контексте технологии имеют "несомненное преимущество по сравнению с традицией". Так, они позволяют увеличить количество бесконтактных боевых действий. А это, в свою очередь, позволяет снизить уровень потерь.

"Уверен, что будущее - по новейшим технологиям, благодаря которым Вооруженные Силы Украины смогут проводить эффективные операции", - подчеркивает генерал.

Также Залужный добавляет, что это "то, над чем мы в Генеральном штабе долго работаем, чтобы коренным образом изменить стратегические подходы, саму философию подготовки и принятия военно-политических решений".

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Валерий ЗалужныйВойна России против Украины