Результат важкої роботи. У ЗСУ висловилися про успіхи в межах Горлівки
Успішні дії українських військових у тимчасово окупованій Горлівці стали результатом важкої роботи. Захисники перебувають в активній обороні на цій ділянці фронту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.
У Фітьо поцікавилися, чи є якісь деталі звільнення терикону в межах міста від російських окупантів.
"Деталі такі, що ми бачили в щоденних зведеннях Генерального штабу. Ми всі бачили чудово, що на південь від Бахмута українські підрозділи продовжують свої штурмові дії. Українські захисники перебувають в активній обороні", - відповів він.
Фітьо підкреслив, що за будь-якого кращого випадку українські військові переходять до атак, покращують своє тактичне становище.
За його словами, "це приємна новина, але не сенсація".
"Це важка, кропітка робота наших захисників і відповідно на даному етапі вона принесла такий результат", - додав він.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 12 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомив про те, що українським захисникам вдалося відбити в окупантів один з териконів, що знаходиться в межах Горлівки.
Також під час операції бійці ЗСУ захопили у полон російських солдатів.
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