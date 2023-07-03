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Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС (відео)

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Понеділок 03 липня 2023 14:13
Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС (відео) Фото: Залужний та начальник Генштабу відвідали Рівненську АЕС (wikipedia)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та начальник Генерального штабу Сергій Шаптала відвідали Рівненську АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Під час візиту на станції також були президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та директор Рівненської АЕС Павло Ковтонюк.

Вони опрацювали питання обміну інформацією між військом та енергетиками з метою аналізу, планування та прогнозування можливих сценаріїв розвитку подій на Запорізькій атомній станції.

Присутні домовилися про тісну взаємодію для своєчасного вжиття заходів реагування на ті чи інші ситуації.

Додамо, що нещодавно президент України Володимир Зеленський проводив засідання Ставки головнокомандувача на Рівненській АЕС. На ньому, зокрема, обговорювали охорону АЕС.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно Зеленський заявляв про те, що окупанти готуються до теракту на Запорізькій АЕС з подальшим викидом радіації. А раніше керівник ГУР Кирило Буданов повідомляв, що росіяни замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому наприкінці червня у розвідці заявили, що загарбники зменшують присутність на станції.

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Валерій Залужний Ривненская АЭС Генштаб ВСУ
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