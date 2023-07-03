Залужный и начальник Генштаба посетили Ровенскую АЭС (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В ходе визита на станции также были президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и директор Ровенской АЭС Павен Ковтонюк.

Они разработали вопросы обмена информацией между войском и энергетиками с целью анализа, планирования и прогнозирования возможных сценариев развития событий на Запорожской атомной станции.

Собравшиеся договорились о тесном взаимодействии для своевременного принятия мер реагирования на те или иные ситуации.

Добавим, что недавно президент Украины Владимир Зеленский проводил заседание Ставки главнокомандующего на Ровенской АЭС. На нем, в частности, обсуждали охрану АЭС.

Угроза теракта в ЗАЭС

Недавно Зеленский заявлял о том, что оккупанты готовятся к теракту на Запорожской АЭС с последующим выбросом радиации. А ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщал, что россияне заминировали ставок-охладитель на станции.

При этом в конце июня в разведке заявили, что захватчики уменьшают присутствие на станции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.