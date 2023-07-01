Зеленський провів Ставку на Рівненській АЕС. Заслухав доповіді Буданова та Залужного

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Воно було виїзне та проходило на Рівненській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з поиланням на Telegram-канал президента.

Під час Ставки президент заслухав доповіді головнокомандувач ЗСУ Валерія Залужного та глави ГУР Кирила Буданова про оперативну обстановку на білоруському кордоні та можливі дії ворога. Окрім цього йому доповіли про посилення Північного напрямку й охорону АЕС.

"Начальник Рівненської ОВА Коваль і командувач "Волині" Миронюк доповіли про оборонні рубежі та соціально-економічну ситуацію в регіоні. Щиголь - про захист Рівненської АЕС від кіберзагроз", - розповів президент.

Окрім цього у Ставці рали участь: президент "Енергоатома" Петро Котін і директор станції Павло Ковтонюк.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив про те, що росіяни готуються до теракту на ЗАЕС з подальшим викидом радіації. А голова ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що окупанти замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці декілька разів нагадували про плани росіян, а нещодавно повідомили, що вони зменшують присутність на станції.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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