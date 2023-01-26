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Залужний та Міллі провели розмову після оголошення про постачання Abrams

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Артур Родивилов

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили нову військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міноборони України.

Сторони обговорили кроки до якнайшвидшої передачі нових зразків зброї.

"Під час сьогоднішньої телефонної розмови обговорили оголошений пакет військової допомоги Україні та взаємні кроки щодо якнайшвидшого прийняття нових зразків техніки на озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка Abrams.

Пізніше стало відомо, що, за інформацією Білого дому, постачання Abrams в Україну можуть тривати місяці.

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Валерій ЗалужнийВійськова допомога