Залужный и Милли провели разговор после объявления о поставках Abrams

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили новую военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.
Стороны обсудили шаги к скорейшей передаче новых образцов оружия.
"В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.
Позже стало известно, что, по информации Белого дома, поставки Abrams в Украину могут занять месяцы.
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