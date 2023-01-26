Залужный и Милли провели разговор после объявления о поставках Abrams

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны Украины.

Стороны обсудили шаги к скорейшей передаче новых образцов оружия.

"В ходе сегодняшнего телефонного разговора обсудили объявленный пакет военной помощи Украине и взаимные шаги по скорейшему принятию новых образцов техники на вооружение", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине 31 танка Abrams.

Позже стало известно, что, по информации Белого дома, поставки Abrams в Украину могут занять месяцы.

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