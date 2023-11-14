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Залужний та інші командувачі обговорили з французьким колегою ситуацію на фронті

Вівторок 14 листопада 2023 21:13
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Залужний та інші командувачі обговорили з французьким колегою ситуацію на фронті Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook.com/vzaluznyj)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонні переговори з начальником Генерального штабу Франції Тьєррі Бюркаром. Обговорили ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Залужного.

За його словами, під час розмови були також присутні командувач Повітряних сил Микола Олещук та командувачем Військово-Морських сил Олексій Неїжпапа.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його імовірні плани", - написав Залужний.

Також було обговорено важливість продовження пошуку рішень для здобуття переваги над противником у повітрі. А також у дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей.

"Окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки наших військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів", - підкреслив він.

Контрнаступ України

Нагадаємо, цього літа наші військові перейшли до контрнаступу відразу на декількох ділянках фронту. Активні бої точилися у Запорізькій області, а саме у напрямку Мелітополя та Бердянська. Вдалося звільнити низку населених пунктів.

Проте зараз контрнаступ майже призупинився. Однією з головних причин цього стали мінні поля та лінії оборони росіян.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна переходить на новий етап - "позиційний", якому притаманні виснажливі бої.

Також Залужний говорив, що контрнаступ України мав бути швидшим та вкластися у чотири місяці.

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