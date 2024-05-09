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Залужний став послом у Британії

Фото: Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Україні Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного послом у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ, який опубліковано на сайті Офісу президента.

"Призначити Залужного Валерія Федоровича надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії", - йдеться у документі. 

Валерій Залужний 

Валерій Залужний був призначений головнокомандувачем Збройних сил України 27 липня 2021 року. Проте 8 лютого 2024 року він подав у відставку.

9 лютого Залужному було присвоєно звання Героя України. 

Пізніше стало відомо, що Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла в Британії. За словами президент, генерал сам просив про такий напрямок для себе.
 

9 травня Зеленський звільнив Залужного з військової служби з правом носіння військової форми одягу.

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