Залужный стал послом в Британии

"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

Валерий Залужный

Валерий Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины 27 июля 2021 года. Однако 8 февраля 2024 года он подал в отставку.

9 февраля Залужному было присвоено звание Героя Украины.

Позже стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. По словам президент, генерал сам просил о таком направлении для себя.