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Залужный стал послом в Британии

Фото: Валерий Залужный (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте Офиса президента.

"Назначить Залужного Валерия Федоровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в документе.

Валерий Залужный

Валерий Залужный был назначен главнокомандующим Вооруженных сил Украины 27 июля 2021 года. Однако 8 февраля 2024 года он подал в отставку.

9 февраля Залужному было присвоено звание Героя Украины.

Позже стало известно, что Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии. По словам президент, генерал сам просил о таком направлении для себя.

9 мая Зеленский уволил Залужного с военной службы с правом ношения военной формы одежды.

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Валерий ЗалужныйДипломатические отношения