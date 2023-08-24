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Залужний сказав США, що Україна на порозі прориву фронту, - WSJ

Фото: Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Кава

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів офіційним представникам США, що українські сили перебувають на порозі прориву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WSJ.

Як пише видання, офіційні особи США та України впродовж кількох тижнів вели інтенсивні дебати щодо стратегії та тактики контрнаступу ЗСУ. Зокрема американці закликали українців зосередити свої сили, щоб спробувати прорвати оборону Росії та вийти до Азовського моря.

У США вважають, що обсяг військової техніки, яку було передано Україні, достатній для контрнаступу і навряд чи залишиться на тому самому рівні у 2024 році.

Як розповів неназваний американський чиновник, під час однієї з розмов з американцями Залужний відповів: "Ви не розумієте природу цього конфлікту".

"Це не боротьба з заколотниками. Це Курськ", - заявив Залужний.

Ситуація на фронті 

Як пише Інститут вивчення війни, російські окупанти стягнули близько 45 тисяч солдатів на Куп'янський та Лиманський напрямки. Тим часом наші воїни просунулись щонайменше на трьох напрямках.

Зокрема наступ ЗСУ в районі Роботиного Запорізької області наближає військових до другої лінії оборони російських загарбників, яка може бути слабшою за першу.  

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Сполучені Штати АмерикиВалерій ЗалужнийВійна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ