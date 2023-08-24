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Залужный сказал США, что Украина на пороге прорыва фронта, - WSJ

Фото: Валерий Залужный (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталья Кава

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал официальным представителям США, что украинские силы находятся на пороге прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

Как пишет издание, официальные лица США и Украины на протяжении нескольких недель вели интенсивные дебаты по поводу стратегии и тактики контрнаступления ВСУ. В частности, американцы призвали украинцев сосредоточить свои силы, чтобы попытаться прорвать оборону России и выйти к Азовому морю.

В США считают, что объем военной техники, переданной Украине, достаточен для контрнаступления и вряд ли останется на том же уровне в 2024 году.

Как рассказал неназванный американский чиновник, во время одного из разговоров с американцами Залужный ответил: "Вы не понимаете природу этого конфликта". В то же время он заявил, что сейчас украинские войска находятся на пороге прорыва, однако не уточнил детали.

"Это не борьба с мятежниками. Это Курск", - заявил Залужный.

Вероятно, он имел в виду битву Второй мировой войны между Германией и СССР.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны, российские оккупанты взыскали около 45 тысяч солдат на Купянское и Лиманское направления. Тем временем наши воины продвинулись по меньшей мере на трех направлениях.

В частности, наступление ВСУ в районе Работиного Запорожской области приближает военных ко второй линии обороны российских захватчиков, которая может быть слабее первой.

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Соединенные Штаты АмерикиВалерий ЗалужныйВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ