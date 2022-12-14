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Залужний про ситуацію на сході: Сили оборони готуються до різних сценаріїв

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Артем Горовенко

Сили оборони України з урахуванням важкої ситуації на сході готуються до різних сценаріїв розвитку подій на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

За його словами, сьогодні пройшли переговори з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем сил США у Європі Крістофером Каволі.

"Обговорили наші потреби у озброєнні та техніці. Докладаючи всіх зусиль для стабілізації ситуації на сході, Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США не чекають на завершення війни до кінця року або нинішньої зими, у тому числі у зв'язку з запеклими боями на Донбасі в районі Бахмута.

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Збройні сили УкраїниДонбасВалерій ЗалужнийВійна Росії проти України