Залужный о ситуации на востоке: Силы обороны готовятся к разным сценариям

Силы обороны Украины с учетом тяжелой ситуации на востоке готовятся к разным сценариям развития событий на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
По его словам, сегодня прошли переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим сил США в Европе Кристофером Каволи.
"Обсудили наши потребности в вооружении и технике. Прилагая все усилия для стабилизации ситуации на востоке, Силы обороны Украины готовятся к разным сценариям развития событий в ближайшие месяцы", - отметил он.
Напомним, ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США не ждут завершения войны до конца года или нынешней зимы, в том числе в связи с ожесточенными боями на Донбассе в районе Бахмута.
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