США не чекають завершення війни в Україні до кінця року, - Білий дім
Адміністрація президента США Джо Байдена не розраховує, що війна в Україні завершиться до кінця року. Або до кінця зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера USA Today Джо Гаррісона, який цитує офіційного представника Білого дому Джона Кірбі.
"Ми не очікуємо, що бойові дії припиняться в найближчі зимові місяці. І тим більше немає жодних свідчень та очікувань того, що до кінця року настане кінець війни", - зазначив він.
Оновлено від 19:50
Як заявив Кірбі, американська сторона хотіла б, щоб війна закінчилася, якщо не сьогодні, то до кінця року. Але з урахуванням ситуації на землі це вкрай малоймовірно.
"Обидві сторони все ще ведуть запеклі бої на Донбасі, особливо в Бахмуті та навколо нього - невеликій площі порівняно з деякими іншими битвами в Україні за останні дев'ять місяців, але з дуже інтенсивними боями. Росіяни також займають оборонні позиції по всьому півдні, а українці продовжують наступати. Зараз йдуть активні бойові дії, і ми очікуємо, що вони продовжуватимуться протягом деякого часу в майбутньому", - наголосив він.
На його думку, незважаючи на зимові холоди, бойові дії навряд чи припиняться найближчими місяцями.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна закінчиться, коли всю територію буде звільнено від російських загарбників, а українські сили вийдуть на міжнародно визнані кордони.
В Офісі президента додають, що для завершення війни потрібна військова поразка Росії, антиросійські санкції та саботаж усередині країни-агресора.
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