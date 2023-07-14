Залужний розповів, як у його розумінні виглядає перемога України

Про відпустку

Зазначається, що Залужний бачить Україну грізною країною, саме через це йому важко думати про власне майбутнє після війни. Можливо, він візьме відпустку.

"Але, як каже моя дружина: "Гаразд, три дні. Що далі?" - сказав він зі сміхом.

Головнокомандувач вважає, що можливо він напише книгу, також він хотів би подорожувати.

Як у розумінні Залужного виглядає перемога у війні

Головнокомандувач розраховує, що і після війни він буде зайнятий. У його розумінні перемога - це не просто відновлення територіальної цілісності України.

"Перемога буде тоді, коли в нас буде армія, можливо, навіть немаленька, яка гарантуватиме безпеку дітей, які зараз їздять у дитячих візочках, щоб вони зростали і знали, що такого більше не буде", - сказав Залужний.

За його словами, це колосальний обсяг роботи і починати її потрібно вже зараз.

Перемога у війні

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідна доктрина, в якій будуть окреслені основні питання майбутнього країни. Це пов'язано із тим, що Україна йде до перемоги у війні.

Крім цього Зеленський говорив, що також повинна бути національна згода стосовно того, якою має бути перемога у війні.