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Залужный рассказал, как в его понимании выглядит победа Украины

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Победа в войне против РФ наступит тогда, когда Украина будет иметь большую армию, которая сможет гарантировать безопасность детей.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Washington Post.

Об отпуске

Отмечается, что Залужный видит Украину грозной страной, именно поэтому ему трудно думать о собственном будущем после войны. Возможно, он возьмет отпуск.

"Но, как говорит моя жена: "Ладно, три дня. Что дальше?" - сказал он со смехом.

Главнокомандующий считает, что возможно он напишет книгу, также он хотел бы путешествовать.

Как в понимании Залужного выглядит победа в войне

Главнокомандующий рассчитывает, что и после войны он будет занят. В его понимании победа - это не просто восстановление территориальной целостности Украины.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия, возможно, даже немаленькая, которая будет гарантировать безопасность детей, которые сейчас ездят в детских колясках, чтобы они росли и знали, что такого больше не будет", - сказал Залужный.

По его словам, это колоссальный объем работы и начинать ее нужно уже сейчас.

Победа в войне

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходима доктрина, в которой будут определены основные вопросы будущего страны. Это связано с тем, что Украина идет к победе в войне.

Кроме того, Зеленский говорил, что также должно быть национальное согласие относительно того, каким должна быть победа в войне.

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