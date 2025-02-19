Залужний розповів, чи планує брати участь у виборах

На запитання про те, чи планує він брати участь у виборах, Залужний сказав, що поки для проведення виборів немає умов.

"Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких такі питання будуть абсолютно доречні. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання", - заявив він.

Залужний додав, що для українців поки одне завдання - вистояти і зберегти державу.

"А вже після цього будемо думати про інше", - сказав посол України у Великій Британії.

Нагадаємо, за опитуванням Благодійної організації "Фонд досліджень майбутнього" від жовтня 2024 року, серед чинного військово-політичного керівництва країни найвищий рейтинг довіри мають ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов та президент Володимир Зеленський.

Так, за результатами опитування, у Залужного баланс довіри та недовіри становив +59%.