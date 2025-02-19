Залужний розповів, чи планує брати участь у виборах

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поки не готовий говорити, чи піде на вибори. Він вважає, що для виборів наразі немає умов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Залужного на заході NV "Україна змінює світ. Діалоги про можливості".
На запитання про те, чи планує він брати участь у виборах, Залужний сказав, що поки для проведення виборів немає умов.
"Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови, при яких такі питання будуть абсолютно доречні. Я вважаю так: прийдуть ці умови, тоді я, як людина, яка перебуває на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання", - заявив він.
Залужний додав, що для українців поки одне завдання - вистояти і зберегти державу.
"А вже після цього будемо думати про інше", - сказав посол України у Великій Британії.
Нагадаємо, за опитуванням Благодійної організації "Фонд досліджень майбутнього" від жовтня 2024 року, серед чинного військово-політичного керівництва країни найвищий рейтинг довіри мають ексголовком ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР Кирило Буданов та президент Володимир Зеленський.
Так, за результатами опитування, у Залужного баланс довіри та недовіри становив +59%.
Раніше спецпредставник президента США щодо питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть проведення виборів в Україні, коли буде встановлене припинення вогню.
На полях з Мюнхенської конференції з безпеки президент Володимир Зеленський заявив, що готовий говорити про вибори в Україні. Але, за його словами, українці не хочуть виборів, оскільки буде скасований воєнний стан.
Нагадаємо, що за законодавством в Україні заборонено проводити вибори під час дії воєнного стану. За даними опитувань, більшість українців проти проведення виборів під час війни.
Більше про можливі вибори та про що домовляються українські політики - в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.