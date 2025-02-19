Залужный рассказал, планирует ли участвовать в выборах

На вопрос о том, планирует ли он участвовать в выборах, Залужный сказал, что пока для проведения выборов нет условий.

"Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала получим условия, при которых такие вопросы будут абсолютно уместны. Я считаю так: придут эти условия, тогда я, как человек, который находится на государственной службе, работает непосредственно на государство, готов буду отвечать на такие вопросы", - заявил он.

Залужный добавил, что для украинцев пока одна задача - выстоять и сохранить государство.

"А уже после этого будем думать о другом", - сказал посол Украины в Великобритании.

Напомним, по опросу Благотворительной организации "Фонд исследований будущего" от октября 2024 года, среди действующего военно-политического руководства страны самый высокий рейтинг доверия имеют экс-глава ВСУ Валерий Залужный, руководитель ГУР Кирилл Буданов и президент Владимир Зеленский.

Так, по результатам опроса, у Залужного баланс доверия и недоверия составил +59%.