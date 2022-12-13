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Залужний, Резніков та Єрмак провели розмову з колегами із США: про що говорили

Фото: Валерій Залужний, Андрій Єрмак, Олексій Резніков (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перемовини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Під час розмови було обговорено актуальну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Також до розмови долучилися міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. З боку США були присутні міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

"Сторони розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України, відзначили важливість посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також під час розмови сторони приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення РФ до відповідальності. Представники України поінформували співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив телефоном з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі виділення Україні нового озброєння.

Раніше Залужний заявив, що повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

РБК-Україна також повідомляло, що Росія намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Для цього загарбники використовують ракети зі знятими ядерними боєголовками.

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