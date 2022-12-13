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Залужный, Резников и Ермак провели разговор с коллегами из США: о чем говорили

Фото: Валерий Залужный, Андрей Ермак, Алексей Резников (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры с советником Президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Во время разговора была обсуждена актуальная ситуация на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

Также к разговору присоединились министр обороны Украины Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный. Со стороны США присутствовали министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"Стороны рассмотрели вопрос продления безопасности, экономической и гуманитарной поддержки Украины, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Также во время разговора стороны уделили внимание путем достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на принципах, закрепленных в Уставе ООН, и предусматривал привлечение РФ к ответственности. Представители Украины проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил по телефону с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли выделение Украине нового вооружения.

Ранее Залужный заявил, что воздушные силы Украины уничтожают около 80% враждебных целей. С начала полномасштабной войны силы ПВО сбили более 240 тысяч воздушных целей.

РБК-Украина также сообщало, что Россия пытается перегрузить и истощить запасы украинского ПВО. Для этого захватчики используют ракеты со снятыми ядерными боеголовками.

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