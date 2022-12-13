Залужний, Резніков та Єрмак провели розмову з колегами із США: про що говорили

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів перемовини з радником Президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Під час розмови було обговорено актуальну ситуацію на фронті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Також під час розмови сторони приділили увагу шляхам досягнення справедливого миру в Україні, який був би заснований на принципах, закріплених у Статуті ООН, та передбачав притягнення РФ до відповідальності. Представники України поінформували співрозмовників про актуальну ситуацію на фронті.

"Сторони розглянули питання продовження безпекової, економічної та гуманітарної підтримки України, відзначили важливість посилення захисту об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Також до розмови долучилися міністр оборони України Олексій Резніков, Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. З боку США були присутні міністр оборони Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив телефоном з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі виділення Україні нового озброєння.

Раніше Залужний заявив, що повітряні сили України знищують близько 80% ворожих цілей. З початку повномасштабної війни сили ППО збили понад 240 тисяч повітряних цілей.

РБК-Україна також повідомляло, що Росія намагається перевантажити та виснажити запаси українського ППО. Для цього загарбники використовують ракети зі знятими ядерними боєголовками.

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