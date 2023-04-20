Залужний провів зустріч із командувачем Збройних сил Латвії
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем Національних Збройних сил Латвії генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем у четвер, 20 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.
"Провів зустріч із командувачем Національних Збройних сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну", - написав Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ розповів своєму латвійському колезі про поточну ситуацію на фронті. Також він наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння.
"Домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.Вдячний генералу Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку", - додав Залужний.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у четвер, 20 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі. Вони обговорили пріоритетні для України напрями щодо озброєння, техніки та боєприпасів.
Також раніше ми писали, що 13 квітня Україну вперше відвідав начальник Об'єднаного штабу Збройних сил Франції генерал Тьєрі Бюркар та зустрівся із Залужним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.