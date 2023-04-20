Залужний провів зустріч із командувачем Збройних сил Латвії

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів зустріч із командувачем Національних Збройних сил Латвії генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем у четвер, 20 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram головнокомандувача ЗСУ.

"Провів зустріч із командувачем Національних Збройних сил Латвійської Республіки генерал-лейтенантом Леонідсом Калниньшем, який вперше з офіційним візитом відвідав Україну", - написав Залужний. Головнокомандувач ЗСУ розповів своєму латвійському колезі про поточну ситуацію на фронті. Також він наголосив на важливості посилення системи протиповітряної оборони нашої держави, постачанні снарядів та озброєння. "Домовилися продовжувати діалог та співпрацю для зміцнення обороноздатності України.Вдячний генералу Калниньшу та всьому латвійському народу за солідарність та підтримку", - додав Залужний.