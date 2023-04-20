Залужный провел встречу с командующим Вооруженными силами Латвии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ.

"Договорились продолжать диалог и сотрудничество по укреплению обороноспособности Украины. Благодарен генералу Калныньшу и всему латвийскому народу за солидарность и поддержку", - добавил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ рассказал своему латвийскому коллеге о текущей ситуации на фронте. Также он отметил важность усиления системы противовоздушной обороны нашего государства, поставке снарядов и вооружения.

"Провел встречу с командующим Национальными Вооруженными силами Латвийской Республики генерал-лейтенантом Леонидсом Калныньшем, который впервые с официальным визитом посетил Украину", - написал Залужный.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в четверг, 20 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Они обсудили приоритетные для Украины направления вооружения, техники и боеприпасов.

Ранее мы писали, что 13 апреля Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар и встретился с Залужным.

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