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Залужний познайомився з наступником Міллі

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі, під час якої він познакомився з його наступником.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

"Розповів про обстановку на фронті, перебіг наших оборонних та наступальних операцій. Противник намагається контратакувати на різних напрямках, однак наші воїни тримають позиції міцно", - заявив Залужний. 

Головнокомандувач ЗСУ та Міллі окремо зупинилися на потребах українських військових. 

"Важливо посилити нашу ППО та артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет військової допомоги. І подякував особисто генералу Міллі", - заявив він. 

Залужний нагадав, що у вересні у Міллі закінчується термін повноважень на посаді очільника Обʼєднаного комітету начальників штабів США.

"З перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо у найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поряд із нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу та підтримку. Запросив його в Україну та матиму за честь зустрічати на нашій землі", - заявив він. 

Головнокомандувач ЗСУ додав, що Міллі познайомив його з наступником. 

"На знак продовження тісного партнерства України та США генерал Міллі познайомив мене зі своїм наступником - генералом Чарльзом Брауном. Домовилися підтримувати високий рівень комунікації та найближчим часом провести перемовини", - заявив він. 

Ситуація на фронті

Нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов розповідав, що коли ЗСУ переріжуть трасу "Горлівка - Бахмут", окупантам доведеться використовувати інші дороги, що збільшить плече логістики.

Водночас британська розвідка зазначала, що звільнення Кліщіївки та Андріївки наблизило ЗСУ до одного з основних маршрутів постачання до Бахмута.

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Сполучені Штати АмерикиВалерій ЗалужнийВійна Росії проти України