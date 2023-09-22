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Залужный познакомился с преемником Милли

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли, во время которой познакомился с его преемником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

"Рассказал об обстановке на фронте, ход наших оборонительных и наступательных операций. Противник пытается контратаковать на разных направлениях, однако наши воины держат позиции крепко", - заявил Залужный. 

Главнокомандующий ВСУ и Милли отдельно остановились на потребностях украинских военных. 

"Важно усилить нашу ПВО и артиллерию. Поблагодарил американских партнеров за очередной пакет военной помощи. И поблагодарил лично генерала Милли", - заявил он. 

Залужный напомнил, что в сентябре у Милли заканчивается срок полномочий на посту главы Объединенного комитета начальников штабов США.

"С первых дней полномасштабного российского вторжения, особенно в наиболее сложные моменты этой войны, генерал Милли всегда был рядом с нашим народом. Мы ценим проведенную титаническую работу, важные советы, всестороннюю помощь и поддержку. Пригласил его в Украину и буду иметь честь встречать на нашей земле", - заявил он. 

Главнокомандующий ВСУ добавил, что Милли познакомил его с преемником. 

"В знак продолжения тесного партнерства Украины и США генерал Милли познакомил меня со своим преемником - генералом Чарльзом Брауном. Договорились поддерживать высокий уровень коммуникации и в ближайшее время провести переговоры", - заявил он.

Ситуация на фронте

Недавно военный эксперт Владислав Селезнев рассказывал, что когда ВСУ перережут трассу "Горловка - Бахмут", оккупантам придется использовать другие дороги, что увеличит плечо логистики.

В то же время британская разведка отмечала, что освобождение Клищиевки и Андреевки приблизило ВСУ к одному из основных маршрутов поставки в Бахмут.

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