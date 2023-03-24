Залужний показав відео, як ЗСУ знищили один з флагманів флоту РФ у Бердянську рік тому

У п'ятницю, 24 березня, виповнюється рівно рік з того моменту, як українські військові завдали ракетного удару по базі окупантів у морському порту тимчасово окупованого Бердянська. Тоді було знищено одного з флагманів флоту РФ - "Саратов", ще 4 кораблі було пошкоджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram .

"Це ще раз довело неспростовний факт: на українській землі ворог не знатиме спокою: ні на суші, ні на воді", - констатував він.

Як повідомлялося, з початку вторгнення РФ до України українські Сили оборони знищили 18 російських кораблів.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року стало відомо, що українські військові завдали ракетного удару по Москві. Це саме той корабель, який брав участь у штурмі острова Зміїний і був посланий українським прикордонником.

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