Залужный показал видео, как ВСУ уничтожили один из флагманов флота РФ в Бердянске год назад

В пятницу, 24 марта, исполняется ровно год с того момента, как украинские военные нанесли ракетный удар по базе оккупантов в морском порту временно оккупированного Бердянска. Тогда был уничтожен один из флагманов флота РФ - "Саратов", еще 4 корабля были повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram .

"Это еще раз доказало неопровержимый факт: на украинской земле враг не узнает покоя: ни на суше, ни на воде", - констатировал он.

Как сообщалось, с начала вторжения РФ в Украину украинские Силы обороны уничтожили 18 российских кораблей.

Напомним, 13 апреля 2022 года стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по Москве. Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

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