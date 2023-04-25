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Залужний показав роботу артилерійської розвідки на фронті

Фото: робота артилерійської розвідки на фронті (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Бійці артилерійської розвідки цілодобово протистоять ворогу вздовж усієї лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Залужний заявив, що в ефективній взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ, артрозвідники перетворюють ворожу техніку на металобрухт.

“Наша робота - виявлення цілі, коригування та ураження. Можемо літати й вдень, і вночі. Все залежить від погодних умов та ворожого РЕБ. Можемо виконати будь-яке завдання, яке ставить командування", - розповідає командир екіпажу безпілотного авіаційного комплексу розвідки та коригування вогню артилерії “Фурія” Шарлотта.

За словами Шарлотти, щоденна праця, постійний аналіз виконаних завдань та обмін досвідом з іншими аеророзвідниками, підіймають професійний рівень підрозділу. А це, своєю чергою, дозволяє ефективно працювати та знищувати окупантів:

“Найкращі емоції, коли ціль уражена", - запевняє Шарлотта.

Нагадаємо, днями Залужний показав відео роботи українських морпіхів.

Також ми показували, як ЗСУ з Javelin знищили російський Т-90.

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Війна Росії проти УкраїниВалерій Залужний