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Залужний показав, як артилеристи знищують росіян під Бахмутом за допомогою Paladin

Ілюстративне фото: Залужний показав, як артилеристи знищують росіян під Бахмутом за допомогою Paladin (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові активно використовують американські гаубиці Paladin для знищення російських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.

Головнокомандувач оприлюднив відео, на якому можна побачити, як наші захисники на Бахмутському напрямку атакують ворога за допомогою САУ.

"Зараз дуже сильно виграє дальність. Дальність пострілу, дальність польоту снаряда, а також точність. У нашій справі потрібна точність", - розповідає один з артилеристів про переваги гаубиці Paladin.

Нагадаємо, ще в лютому стало відомо, що українські військові завершили навчання на САУ Paladin.

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БахмутВалерій ЗалужнийВійськова технікаВійна Росії проти України