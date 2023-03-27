Залужний показав, як артилеристи знищують росіян під Бахмутом за допомогою Paladin

Українські військові активно використовують американські гаубиці Paladin для знищення російських солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у Telegram.
Головнокомандувач оприлюднив відео, на якому можна побачити, як наші захисники на Бахмутському напрямку атакують ворога за допомогою САУ.
"Зараз дуже сильно виграє дальність. Дальність пострілу, дальність польоту снаряда, а також точність. У нашій справі потрібна точність", - розповідає один з артилеристів про переваги гаубиці Paladin.
Нагадаємо, ще в лютому стало відомо, що українські військові завершили навчання на САУ Paladin.
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