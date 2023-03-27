Залужный показал, как артиллеристы уничтожают россиян под Бахмутом при помощи Paladin

Главнокомандующий обнародовал видео, на котором можно заметить, как наши защитники на Бахмутском направлении атакуют врага при помощи САУ.

"Сейчас очень сильно выигрывает дальность. Дальность выстрела, дальность полета снаряда, а также точность. В нашем деле нужна точность", - рассказывает один из артиллеристов о преимуществах гаубицы Paladin.

Стоит заметить, что САУ Paladin была создана в 1953-1960 годах в США. Она неоднократно модернизировалась до 2003 года. Корпус и башня техники оснащены броней, которая обеспечивает защиту от стрелкового оружия и осколков. Также гаубица обладает 155-мм пушкой. Обычная скорострельность - один выстрел в минуту, максимальная - четыре выстрела в минуту. Она способна бить по целям на расстоянии до 30 километров.