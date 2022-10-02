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Залужний поговорив телефоном з генералом Міллі: що обговорили

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Константин Широкун

У неділю, 2 жовтня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головнокомандувача ЗСУ.

"Цього вечора провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили питання забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської збройної агресії.", - наголосив Залужний.

Він також подякував американському народу та його лідерам за послідовну та непохитну підтримку України у боротьбі з окупантами.

Під час попередньої телефонної розмови воєначальники обговорили військову допомогу Сполучених Штатів для України та ситуацію на фронті.

Раніше повідомлялося, що Залужний провів телефонні переговори з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Крістофером Каволі.

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