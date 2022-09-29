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Залужний обговорив реагування на мобілізацію в РФ з командувачем ЗС США в Європі

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Україна, Четвер 29 вересня 2022 17:51
Залужний обговорив реагування на мобілізацію в РФ з командувачем ЗС США в Європі Фото: Велерій Залужний зателефонував генералу Крістоферу Каволі (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 29 вересня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні перемовини з верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Залужного.

"Обмінялися думками щодо оперативної обстановки, подальших планів та потреб в озброєнні. Поділився з генералом Каволі баченням Генерального штабу ЗСУ щодо реагування на мобілізацію в РФ", - розповів він.

За словами Залужного, вдалося отримати від Каволі схвальну оцінку й запевнення у подальшій підтримці.

Як повідомлялося, Залужний перебуває у постійному контакті з Каволі. Так, 2 серпня відбулася спільна телефонна розмова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі і командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

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Валерій Залужний
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