Залужный поговорил по телефону с генералом Милли: что обсудили

В воскресенье, 2 октября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главнокомандующего ВСУ.
"В этот вечер провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в противодействии российской вооруженной агрессии", - подчеркнул Залужный.
Он также поблагодарил американский народ и его лидеров за последовательную и непреклонную поддержку Украины в борьбе с оккупантами.
Во время предыдущего телефонного разговора военачальники обсудили военную помощь Соединенных Штатов для Украины и обстановку на фронте.
Ранее также сообщалось, что Залужный провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.