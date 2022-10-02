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Залужный поговорил по телефону с генералом Милли: что обсудили

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В воскресенье, 2 октября, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонные переговоры с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главнокомандующего ВСУ.

"В этот вечер провел телефонный разговор с Председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей сил обороны Украины в противодействии российской вооруженной агрессии", - подчеркнул Залужный.

Он также поблагодарил американский народ и его лидеров за последовательную и непреклонную поддержку Украины в борьбе с оккупантами.

Во время предыдущего телефонного разговора военачальники обсудили военную помощь Соединенных Штатов для Украины и обстановку на фронте.

Ранее также сообщалось, что Залужный провел телефонные переговоры с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи.

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