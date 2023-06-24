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Залужний поговорив з Міллі: обговорили наступальні та оборонні дії ЗСУ

Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Залужного в Telegram.

"Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом", - повідомив він.

Крім цього Залужний розповів Міллі про потреби ЗСУ у певних видах озброєння та засоби розмінування.

"Домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти. Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Наступ українських військових

На початку червня українські військові посилили наступальні дії у Запорізькій та Донецькій областях. ЗСУ вдалося звільнити вісім населених пунктів.

Проте останніми днями російські окупанти активізувалися на Лімано-Куп'янському напрямі. Українські воїни стримують штурми ворога.

За даними військових, ЗСУ просунулися на Таврійському напрямку на кілометр і вирівняли лінію фронту.

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