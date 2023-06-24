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Залужный поговорил с Милли: обсудили наступательные и оборонные действия ВСУ

Фото: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Залужного в Telegram.

"Подробно обсудили ситуацию на всех участках фронта. Рассказал о наступательных и оборонительных действиях наших подразделений. Сообщил, что операция продолжается согласно плану", - сообщил он.

Помимо этого Залужный рассказал Милли о потребностях ВСУ в определенных видах вооружения и средствах разминирования.

"Договорились оставаться на связи и активно взаимодействовать. Спасибо генералу Милли за поддержку и помощь в борьбе с российским агрессором", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Наступление украинских военных

В начале июня украинские военные ужесточили наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. ВСУ удалось освободить восемь населенных пунктов.

Однако в последние дни российские оккупанты активизировались на Лимано-Купянском направлении. Украинские воины сдерживают штурмы врага.

По данным военных, ВСУ продвинулись на Таврическом направлении на километр и выровняли линию фронта.

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Валерий ЗалужныйВойна России против УкраиныСоединенные Штаты Америки