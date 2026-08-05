Залужний після критики назвав себе прихильником НАТО

Посол України в Британії Валерій Залужний пояснив свою резонансну заяву, в якій він пройшовся по НАТО.

Залужний запевнив, що у 2019 році він був головним прихильником переходу українських Збройних Сил на стандарти НАТО. За це його критикували.

"Я нажив собі стільки ворогів, що ви навіть уявити не можете. Я - за НАТО", - додав він.

Водночас, колишній головком вважає, що до НАТО виникає багато питань, якщо "дивитися з політичної точки зору". Вже зараз Україна застосувала майже всі види озброєнь з початку війни, а Росія "на все знайшла протидію".

"НАТО знаходиться в доктрині кінця Другої світової війни, а ми знаходимося технологічно попереду. Науково-технічний прогрес і війна, що триває, вивели Збройні сили України на зовсім інший рівень", - вважає посол.

Він наголосив, що тепер Альянсу потрібно переходити на інші стандарти та розробити нову доктрину. У такому разі "НАТО буде готове до вступу України".

"Я вже казав, що нам потрібен абсолютно новий силовий блок, найімовірніше, із територіальною прив'язкою до Європи. Абсолютно новий", - нагадав Залужний.

Він пояснив, що JEF (Об'єднані експедиційні сили) є "досить перспективною організацією".

Що сказав Залужний

Нагадаємо, раніше посол України у Британії Валерій Залужний заявив про те, що Україна ніколи не стане членом НАТО.