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В МЗС відреагували на резонансну заяву Залужного про НАТО

15:57 05.08.2026 Ср
2 хв
Колишній головком не бачить Україну в НАТО
aimg Іван Носальський
В МЗС відреагували на резонансну заяву Залужного про НАТО Фото: Валерій Залужний, посол України у Британії (Getty Images)
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Резонансна заява посла України в Британії Валерія Залужного про те, що Україна не буде в НАТО, вирвана з контексту.

Як передає РБК-Україна, про це в коментарі журналістам заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий.

"У повній цитаті йшлося насамперед про JEF (Об'єднані експедиційні сили - ред.), а не про НАТО. Це логічно, бо Британія є рамковою державою та лідером JEF. Що стосується вступу до НАТО, то цим напрямом опікується Місія України при НАТО", - підкреслив Тихий.

Він зазначив, що курс України на вступ до НАТО залишається незмінним. Альтернативної дієвої системи колективної безпеки поки що немає.

"Впевнені, що немає альтернативи членству України в НАТО, якщо союзники прагнуть забезпечити гарантовану безпеку та мир у євроатлантичному просторі", - сказав Тихий.

Окремо він нагадав, що архітектура безпеки Європи без України неможлива. При цьому у підсумковій заяві саміту НАТО в Анкарі було наголошено, що Україна визнана "контриб'ютором євроатлантичної безпеки".

Що сказав Залужний

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час спільної наради послів у Києві заявив, що Україна ніколи не стане частиною НАТО. Так він відповів на запитання щодо участі України у JEF.

Він також розкритикував Альянс і зазначив, що країнам-членам знадобиться ще щонайменше 12 років, щоб перейти на стандарти, що дозволяють хоча б досягти рівня Росії.

Також колишній головнокомандувач припустив, що у майбутньому Україна стане частиною інших блоків та союзів. На його думку, це може бути військовий союз європейських країн.

З такою думкою Залужного не погодився заступник генерального директора РБК-Україна Володимир Куренной. Детальніше - читайте у його колонці.

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НАТО МЗС України Валерій Залужний
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