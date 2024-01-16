Залужний перед засіданням Ради Україна-НАТО провів переговори з главою Військкому альянсу

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний сьогодні, 16 січня, провів телефонну бесіду з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Розмова відбулася напередодні засідання Ради Україна-НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головкома ЗСУ.
Український полководець поінформував представника Північноатлантичного альянсу про ситуацію на фронті.
"У цьому контексті обмінялися думками стосовно тактики та стратегії України і Альянсу в умовах широкомасштабного російського вторгнення", - розповів Залужний.
Також головком ЗСУ наголосив, що у війні "такої інтенсивності і масштабу" важливу роль відіграють саме технології.
"Обговорили перспективу та можливості об'єднання технологічних зусиль України та НАТО для досягнення перемоги", - йдеться в повідомленні.
Співрозмовники домовилися "детально звернути увагу на низку важливих питань завтра під час засідання" Ради Україна-НАТО у військовому форматі на рівні головнокомандувачів та начальників генеральних штабів, до якого Залужний планує долучитися у форматі відеоконференції.
Формат Ради Україна-НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.
Під час засідань Ради відбуваються взаємні консультації, ухвалення рішень, а також цей формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.
Майбутня Рада Україна-НАТО вперше з її заснування буде проведена на рівні начальників збройних сил. Засідання військового комітету - найвищого військового органу НАТО - запланували на 17-18 січня. Воно відбудеться у рамках зустрічі військового комітету Альянсу. Союзники обговорять агресивну війну РФ проти України, ситуацію на місцях, а також подальшу підтримку України з боку НАТО.
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