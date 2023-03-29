Залужний обговорив важливі оборонні питання з командувачем США в Європі

"Звернули увагу на важливі оборонні питання. Обговорили постачання озброєння, техніки та боєприпасів", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

Крім того, під час розмови Залужний подякував партнерам за підготовку українських військових та іншу важливу допомогу.

"Домовилися і надалі активно взаємодіяти. Україні потрібна перемога", - додав він.

Нагадаємо, днями Залужний показав, як артилеристи знищують росіян під Бахмутом за допомогою Paladin.

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