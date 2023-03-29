Залужный обсудил важные оборонные вопросы с командующим США в Европе

"Обратили внимание на важные оборонные вопросы. Обсудили поставки вооружения, техники и боеприпасов", - сообщил главнокомандующий ВСУ.

Кроме того, во время разговора Залужный поблагодарил партнеров за подготовку украинских военных и другую важную помощь.

"Договорились и дальше активно взаимодействовать. Украине нужна победа", - добавил он.

Напомним, на днях Залужный показал, как артиллеристы уничтожают россиян под Бахмутом с помощью Paladin.

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