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Залужний обговорив посилення ППО з головою Збройних сил Франції

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Середа 15 березня 2023 19:38
Залужний обговорив посилення ППО з головою Збройних сил Франції Фото: Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (golos com ua)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 15 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Залужного в Telegram.

"Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту", - йдеться у повідомленні.

Залужний пояснив, що українські захисники героїчно чинять опір окупантам - ситуація контрольована, попри складність.

"Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Окремо Залужний подякував генералу Бюркару, уряду і всьому народу Франції.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Однією з тем обговорень стала ситуація на фронті.

Раніше стало відомо, що 7 березня Залужний провів зустріч із генералами США, Британії та Польщі.

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