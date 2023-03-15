Залужный обсудил усиление ПВО с главой Вооруженных сил Франции
В среду 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Telegram.
"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту", - говорится в сообщении.
Залужный объяснил, что украинские защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность.
"Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Отдельно Залужный поблагодарил генерала Бюркара, правительства и всего народа Франции.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем дискуссий стала ситуация на фронте.
Ранее стало известно, что 7 марта Залужный провел встречу с генералами США, Британии и Польши.
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