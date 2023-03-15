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Залужный обсудил усиление ПВО с главой Вооруженных сил Франции

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Среда 15 марта 2023 19:38
Залужный обсудил усиление ПВО с главой Вооруженных сил Франции Фото: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (golos com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Telegram.

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту", - говорится в сообщении.

Залужный объяснил, что украинские защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность.

"Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Отдельно Залужный поблагодарил генерала Бюркара, правительства и всего народа Франции.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Одной из тем дискуссий стала ситуация на фронте.

Ранее стало известно, что 7 марта Залужный провел встречу с генералами США, Британии и Польши.

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