Залужный обсудил усиление ПВО с главой Вооруженных сил Франции

В среду 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Залужного в Telegram .

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту", - говорится в сообщении.

Залужный объяснил, что украинские защитники героически сопротивляются оккупантам - ситуация контролируемая, несмотря на сложность.

"Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Отдельно Залужный поблагодарил генерала Бюркара, правительства и всего народа Франции.