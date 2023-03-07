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Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі: про що говорили

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Вівторок 07 березня 2023 20:53
Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі: про що говорили Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com CinCAFU)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Він обговорив з ними хід бойових дій в Україні та постачання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Telegram.

"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Залужний зустрівся з наступними військовими:

  • Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;
  • Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном;
  • Начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком;
  • Командувачем групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.

Залужний поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, найбільш детально зупинився на Східному напрямку та розповів про деталі перебігу подій у Бахмуті.

"Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Військові продовжили діалог стосовно підготовки українських військових та домовилися надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах

Нагадаємо, що у четвер, 2 березня, голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі провів чергову телефонну розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

У суботу, 4 березня, до України приїхав начальник Штабу оборони Збройних сил Канади Вейн Ейр.

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